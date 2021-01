Trump concede la vittoria per la prima volta, Biden lo “grazia”. Fioccano le dimissioni alla Casa Bianca (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joe Biden getta acqua sul fuoco. Il presidente eletto degli Usa frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald Trump, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Il neopresidente non vuole infatti aumentare ulteriormente la tensione con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulla stessa linea anche il vicepresidente Mike Pence che non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi una parte del Paese ancora vicina al magnate americano. Senza il suo consenso a entrare in carica, il ricorso al 25esimo emendamento verrebbe bloccato.Intanto, dopo aver parlato oggi con il generale Mark Milley, capo dello ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joegetta acqua sul fuoco. Il presidente eletto degli Usa frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne. Il neopresidente non vuole infatti aumentare ulteriormente la tensione con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulla stessa linea anche il vicepresidente Mike Pence che non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi una parte del Paese ancora vicina al magnate americano. Senza il suo consenso a entrare in carica, il ricorso al 25esimo emendamento verrebbe bloccato.Intanto, dopo aver parlato oggi con il generale Mark Milley, capo dello ...

Trump concede la vittoria per la prima volta AGI - Agenzia Italia Aumentano le richieste di destituire Trump mentre i membri del governo se ne vanno

SFOGLIANDO IL NEW YORK TIMES DEL 08/01/2020 – Titolo a tutta pagina su due righe, sopra a quattro grandi foto dei danni fatti all’interno del Campidoglio. Aumentano le richieste di destituire Trump me ...

Assaltare il parlamento: i fascisti di Capitol Hill fanno proseliti in Israele e in Europa

Un sondaggio condotto tra i coloni della Cisgiordania su chi avrebbero scelto tra Trump e Biden ha rilevato che tutti i 1500 intervistati si sono dichiarati a favore dell'estremista di destra ...

