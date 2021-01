Trump chiede la “riconciliazione” | ammette la sconfitta e condanna l’assalto al Congresso

(Di venerdì 8 gennaio 2021)riconosce per la prima volta la: “Serve riappacificazione” All’indomani delalUsa, Donaldriconosce per la prima volta, pur senza nominare mai Joe Biden, laalle elezioni presidenziali e lancia un tardivo appello alla riappacificazione. Le parole del presidente uscente sono arrivate a sorpresa nel pomeriggio di giovedì 7 gennaio (la notte tra il 7 e l’8 in Italia), quando sul suo profilo Twitter, tornato online dopo il blocco del suo account deciso in seguito all’assedio dei suoi supporter a Capitol Hill (qui le foto e i video dell’attacco), è apparso un video di poco più di due minuti. pic.twitter.com/csX07ZVWGe — Donald J.(@realDonald) January 8, 2021 “Ora il ...

Persino di fronte agli scontri di Washington, Conte ha preferito non sbilanciarsi, come invece hanno fatto da Merkel a Macron. Il governo italiano sostiene la nuova amministrazione democratica e va sc ...Il Washington Post ha descritto queste ultime ore come un crepuscolo guidato dalla «mentalità del bunker», un po’ come Hitler a Berlino mentre i sovietici entravano in città. Le uniche persone con cui ...