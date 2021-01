Trump ammette la vittoria di Biden ma non lo cita e condanna l'assedio al Congresso (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Assicurerò una transizione dei poteri tranquilla e ordinata. Sono le parole del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Ilha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Assicurerò una transizione dei poteri tranquilla e ordinata. Sono le parole del ...

lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - HuffPostItalia : Trump ammette la sconfitta - Tg3web : Dopo l'assalto al Congresso negli Stati Uniti, Trump torna in video e ammette la vittoria di Biden senza, però, cit… - Luca80093108 : RT @opificioprugna: Trump ammette la sconfitta: 'Non è Biden ad aver vinto, sono io che ho perso!' #trump #Assalto #CapitolHill #Washingto… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo l'assalto al Congresso negli Stati Uniti, Trump torna in video e ammette la vittoria di Biden senza, però, citarlo. Salgon… -