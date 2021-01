Trump ammette la sconfitta e condanna l’assalto Congresso (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Voi non rappresentate il nostro Paese e chi ha infranto la legge pagherà». In un video pubblicato su Twitter in cui si rivolge agli americani, Donald Trump se la prende con i manifestanti che mercoledì hanno preso d’assalto il Congresso, dicendosi «indignato» dalla violenza che lui stesso però ha contribuito a scatenare, incitando il giorno prima i suoi sostenitori a resistere contro i risultati elettorali. «Non rappresentano l’America», dice. «L’America è e deve restare una nazione di legge e ordine». Il presidente accusa i manifestanti di aver «deturpato» il luogo della democrazia americana, avvertendo che «coloro che hanno infranto la legge pagheranno». E con una giravolta nel giro di poche ore, Trump lancia un appello alla riconciliazione nel Paese. «È l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Voi non rappresentate il nostro Paese e chi ha infranto la legge pagherà». In un video pubblicato su Twitter in cui si rivolge agli americani, Donaldse la prende con i manifestanti che mercoledì hanno preso d’assalto il, dicendosi «indignato» dalla violenza che lui stesso però ha contribuito a scatenare, incitando il giorno prima i suoi sostenitori a resistere contro i risultati elettorali. «Non rappresentano l’America», dice. «L’America è e deve restare una nazione di legge e ordine». Il presidente accusa i manifestanti di aver «deturpato» il luogo della democrazia americana, avvertendo che «coloro che hanno infranto la legge pagheranno». E con una giravolta nel giro di poche ore,lancia un appello alla riconciliazione nel Paese. «È l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla ...

In un video in cui si rivolge agli americani, il presidente uscente se la prende con i manifestanti dicendosi «indignato» dalla violenza. E per la prima volta dichiara che il 20 gennaio si insedierà u ...

Un agente della polizia del Congresso è morto in seguito alle ferite riportate durante l'assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill.

