Trovato morto Solange, il sensitivo della tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chiara Giannini Il successo con Costanzo, poi volto noto di tanti programmi. Ha firmato oroscopi e canzoni Diceva sempre che quella sua capacità di leggere la mano l'aveva ereditata dalla nonna. «In punto di morte mi guardò - raccontò una volta mentre passeggiavamo per Riccione - e mi disse che da quel momento avrei saputo leggere nel cuore delle persone». Solange, il noto sensitivo e opinionista, vero nome Paolo Bucinelli, è stato Trovato morto ieri nella sua casa di Mortaiolo, in provincia di Livorno. Aveva 68 anni, compiuti lo scorso 25 aprile e a portarselo via, probabilmente, un malore. Da tre giorni non rispondeva al telefono e allora Francesca, un'amica che gli aggiornava il profilo Instagram, è andata di fronte a casa sua e ha provato a chiamarlo, ma il telefono squillava a vuoto. Così ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chiara Giannini Il successo con Costanzo, poi volto noto di tanti programmi. Ha firmato oroscopi e canzoni Diceva sempre che quella sua capacità di leggere la mano l'aveva ereditata dalla nonna. «In punto di morte mi guardò - raccontò una volta mentre passeggiavamo per Riccione - e mi disse che da quel momento avrei saputo leggere nel cuore delle persone»., il notoe opinionista, vero nome Paolo Bucinelli, è statoieri nella sua casa di Mortaiolo, in provincia di Livorno. Aveva 68 anni, compiuti lo scorso 25 aprile e a portarselo via, probabilmente, un malore. Da tre giorni non rispondeva al telefono e allora Francesca, un'amica che gli aggiornava il profilo Instagram, è andata di fronte a casa sua e ha provato a chiamarlo, ma il telefono squillava a vuoto. Così ha ...

