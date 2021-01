Trasporto scolastico, bilancio positivo per il ritorno a scuola in Alto Adige (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’aumento del numero dei passeggeri in questi primi due giorni di ritorno a scuola, con il 75% delle classi in presenza per le scuole superiori, è stato gestito in modo efficace e soddisfacente grazie alle 400 corse supplementari, fa sapere il Dipartimento provinciale alla mobilità. “Dopo i primi feedback, ai già 180 autobus supplementari, da lunedì ne abbiamo aggiunti altri tre dieci, cambiato 9 tratte e adattiamo comunque costantemente il servizio alle esigenze” spiega l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. Prime valutazioni, un bilancio Oggi gli operatori del settore autobus e treni e la STA – Strutture Trasporto Alto Adige hanno raccolto e valutato i feedback e anche alcune isolate segnalazioni di criticità ricevute nell’ambito di una videoconferenza ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’aumento del numero dei passeggeri in questi primi due giorni di, con il 75% delle classi in presenza per le scuole superiori, è stato gestito in modo efficace e soddisfacente grazie alle 400 corse supplementari, fa sapere il Dipartimento provinciale alla mobilità. “Dopo i primi feedback, ai già 180 autobus supplementari, da lunedì ne abbiamo aggiunti altri tre dieci, cambiato 9 tratte e adattiamo comunque costantemente il servizio alle esigenze” spiega l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. Prime valutazioni, unOggi gli operatori del settore autobus e treni e la STA – Strutturehanno raccolto e valutato i feedback e anche alcune isolate segnalazioni di criticità ricevute nell’ambito di una videoconferenza ...

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 Gennaio l’apertura in presenza delle scu ...

