Traffico Roma del 08-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bianco davanti a questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità edi campionamento in queste ore sulla rete viaria cittadina in stanza con l’inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna e tra l’uscita Prenestina il video per laL’Aquila Ci sono code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini e alla tangenziale est in Prati ci sono problemi in piazza Adriana ci troviamo Attualmente il nostro di castelsantangelo Poiché per la presenza di olio lungo la sede stradale si è resa necessaria la chiusura della caccia in corrispondenza di via Crescenzio inevitabili ripercussioni anche oggi lavori e riduzione della sede ...