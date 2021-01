Torino, Giampaolo si lamenta del calendario: “gli unici a giocare 5 partite in 13 giorni” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La stagione del Torino può essere considerata negativa, le ultime partite sono state però incoraggianti: la squadra di Giampaolo non perde da quattro giornate (3 pareggi e una vittoria contro il Parma). Adesso una sfida sulla carta proibitiva, quella contro il Milan che guida la classifica del campionato di Serie A. I rossoneri però sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, si preannuncia un testa-coda caldissimo e per nulla scontato. Sarà una partita speciale per l’allenatore Giampaolo, si tratta di un ex che non è riuscito a lasciare un ricordo positivo con i rossoneri. Torino, Giampaolo si lamenta per il calendario (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)L’allenatore del Torino Giampaolo non ha gradito le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) La stagione delpuò essere considerata negativa, le ultimesono state però incoraggianti: la squadra dinon perde da quattro giornate (3 pareggi e una vittoria contro il Parma). Adesso una sfida sulla carta proibitiva, quella contro il Milan che guida la classifica del campionato di Serie A. I rossoneri però sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, si preannuncia un testa-coda caldissimo e per nulla scontato. Sarà una partita speciale per l’allenatore, si tratta di un ex che non è riuscito a lasciare un ricordo positivo con i rossoneri.siper il(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)L’allenatore delnon ha gradito le ...

