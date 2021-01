Tommaso Zorzi | dal GF Vip all’Isola dei Famosi 2021? “Ilary Blasi starebbe facendo carte false” | il possibile ruolo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel futuro dici sarebbero grandi progetti soprattutto in Tv. La sua spiccata personalità e il suo talento dimostrato prima sui social ed ora anche al Grande Fratello Vip hanno acceso i riflettori sul giovane influencer il quale molto probabilmente continueremo a vederlo tra i protagonisti del piccolo schermo. L’ultima indiscrezione avrebbe a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PazzeskaMilanoh : RT @A69036709: SITUAZIONE SENTIMENTALE: sono una ragazza etero innamorata di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? #tzvip - _unstoppablexx_ : CAPITE PERCHÉ STANNO TOMMASO ZORZI? #tzvip - TaineSid : #sovip #tzvip SMD che prova sempre a mettere in crisi o demolire, a trovare anche una sola crepa dove insinuarsi co… - viperelladiSO : RT @A69036709: SITUAZIONE SENTIMENTALE: sono una ragazza etero innamorata di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? #tzvip - h__stylesgirl : RT @A69036709: SITUAZIONE SENTIMENTALE: sono una ragazza etero innamorata di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha avuto un incidente ed è stato costretto a recarsi in confessionale per essere medicato. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio, e l’ex velin ...La regia del Grande Fratello Vip ha dovuto improvvisamente censurare una conversazione tra Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti.