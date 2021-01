Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi? La pazza idea di Ilary Blasi (Di venerdì 8 gennaio 2021) In un certo senso Tommaso Zorzi era stato profetico quando, in occasione di una drammatica puntata del Grande Fratello Vip 5, si rese conto che il buon Denis Dosio avesse appena buttato al vento un’occasione importante per il suo futuro. Non si può certo dire che il 25 enne influencer milanese abbia fatto lo stesso, anzi, è vero l’esatto contrario: crescita esponenziale nei social, personaggio più amato della quinta edizione del GF e contattato in diretta da Maria De Filippi in persona. Insomma, cosa gli costa fare 31? D’altronde l’opportunità potrebbe arrivare in men che non si dica: neanche il tempo di uscire dalla casa di Cinecittà che subito si aprirebbero le porte di un altro reality, stavolta quelle dell’Isola dei Famosi, che tornerà in primavera su Canale 5 con la conduzione di Ilary ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) In un certo sensoera stato profetico quando, in occasione di una drammatica puntata del Grande Fratello Vip 5, si rese conto che il buon Denis Dosio avesse appena buttato al vento un’occasione importante per il suo futuro. Non si può certo dire che il 25 enne influencer milanese abbia fatto lo stesso, anzi, è vero l’esatto contrario: crescita esponenziale nei social, personaggio più amato della quinta edizione del GF e contattato in diretta da Maria De Filippi in persona. Insomma, cosa gli costa fare 31? D’altronde l’opportunità potrebbe arrivare in men che non si dica: neanche il tempo di uscire dalla casa di Cinecittà che subito si aprirebbero le porte di un altro reality, stavolta quelle dell’Isola dei, che tornerà in primavera su Canale 5 con la conduzione di...

