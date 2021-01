The Witcher di Netflix: come sta Henry Cavill? Il Geralt televisivo parla del suo infortunio (Di venerdì 8 gennaio 2021) A dicembre, due settimane prima di Natale, Henry Cavill ha subito un infortunio sul set di The Witcher di Netflix, mentre girava una scena della seconda stagione. Ora, su Instagram, l'attore dietro Geralt di Rivia ha fornito un aggiornamento sulla lesione al tendine del ginocchio. In un nuovo post, Cavill spiega che gli è consentito poco tempo per gli esercizi all'aperto a causa del lockdown in corso nel Regno Unito, ma lo sta usando per riprendersi dall'incidente. Secondo Cavill, il riuscire a fare jogging è stato "un passo importante" nel suo processo di recupero ed è il suo primo passo per tornare in perfetta forma. Sfortunatamente, non si sa quando Cavill tornerà alle riprese, ma l'attore fa notare che ha trascorso una vacanza ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) A dicembre, due settimane prima di Natale,ha subito unsul set di Thedi, mentre girava una scena della seconda stagione. Ora, su Instagram, l'attore dietrodi Rivia ha fornito un aggiornamento sulla lesione al tendine del ginocchio. In un nuovo post,spiega che gli è consentito poco tempo per gli esercizi all'aperto a causa del lockdown in corso nel Regno Unito, ma lo sta usando per riprendersi dall'incidente. Secondo, il riuscire a fare jogging è stato "un passo importante" nel suo processo di recupero ed è il suo primo passo per tornare in perfetta forma. Sfortunatamente, non si sa quandotornerà alle riprese, ma l'attore fa notare che ha trascorso una vacanza ...

