The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi, 8 gennaio: Nic e Conrad si sono lasciati? (Di venerdì 8 gennaio 2021) The Resident 2 torna in onda dopo il flop estivo e riparte con le repliche dei primi tre episodi in coppia con The Good Doctor 4, cos è successo a Nic e Conrad dopo il finale? Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) The2 torna in onda dopo il flop estivo e riparte con le repliche dei primi trein coppia con The Good Doctor 4, cos è successo a Nic edopo il finale?

Stasera_in_TV : RAI 2: (22:05) The Resident - Stagione 2 Episodio 1 - La morte prima del disonore (Telefilm) #StaseraInTV 08/01/2021 #SecondaSerata @RaiDue - Bob6Rock : RT @Teleblogmag: Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - CorneliaHale94 : #Staseraintv ?? ?? Ore 21:20 The Good Doctor 4×01 NEW! Prima visione assoluta ?? Ore 22.10 The Resident 2×01-02-03 (r… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - zazoomblog : The Resident su Rai 2 riparte la seconda stagione venerdì 8 gennaio in attesa dei nuovi episodi - #Resident… -