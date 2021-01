The Mandalorian 2: il coinvolgimento di Mark Hamill era un segreto anche per il cast (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il finale di The Mandalorian 2 era segreto anche per il cast: Gina Carano ha svelato che non era a conoscenza del coinvolgimento di Mark Hamill. The Mandalorian 2 si conclude con l'apparizione di Mark Hamill e, almeno secondo quanto dichiarato da Gina Carano, nemmeno le star della serie erano a conoscenza della prenza nel season finale di Luke Sywalker. L'interprete di Cara Dune ha infatti rilasciato un'intervista in cui parla della presenza dell'icona della saga sul set del progetto prodotto per Disney+. Gina Carano, parlando della seconda stagione di The Mandalorian, ha svelato che l'entrata in scena di Luke Skywalker non era presente nelle pagine del copione che le erano state inviate. L'attrice ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il finale di The2 eraper il: Gina Carano ha svelato che non era a conoscenza deldi. The2 si conclude con l'apparizione die, almeno secondo quanto dichiarato da Gina Carano, nemmeno le star della serie erano a conoscenza della prenza nel season finale di Luke Sywalker. L'interprete di Cara Dune ha infatti rilasciato un'intervista in cui parla della presenza dell'icona della saga sul set del progetto prodotto per Disney+. Gina Carano, parlando della seconda stagione di The, ha svelato che l'entrata in scena di Luke Skywalker non era presente nelle pagine del copione che le erano state inviate. L'attrice ha ...

