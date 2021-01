The King of Fighters XV rivelato con un trailer. Il nuovo capitolo arriverà quest'anno (Di venerdì 8 gennaio 2021) SNK ha pubblicato il trailer ufficiale di rivelazione per il suo picchiaduro King of Fighters XV fornendoci un primo assaggio dell'ultimo capitolo della serie. Il direttore creativo Eisuke Ogura ha anche fornito alcuni dettagli in più durante la presentazione digitale su ciò che possiamo aspettarci dal gioco, dicendo: "ci stiamo concentrando sul mantenere il ritmo veloce della serie aggiungendo anche elementi per renderlo più eccitante." Ogura ha anche rivelato che lo studio è già nella fase di perfezionamento e ottimizzazione del gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) SNK ha pubblicato ilufficiale di rivelazione per il suo picchiaduroofXV fornendoci un primo assaggio dell'ultimodella serie. Il direttore creativo Eisuke Ogura ha anche fornito alcuni dettagli in più durante la presentazione digitale su ciò che possiamo aspettarci dal gioco, dicendo: "ci stiamo concentrando sul mantenere il ritmo veloce della serie aggiungendo anche elementi per renderlo più eccitante." Ogura ha ancheche lo studio è già nella fase di perfezionamento e ottimizzazione del gioco. Leggi altro...

RobertoBolle : A tra pochissimo con the king @vascorossi #danzaconme @rai1official @virnatoppi @agnese_diclemente… - PlayStationBit : #TheKingofFightersXV, rilasciato il primo #trailer in cui vengono mostrati alcuni dei #personaggi @SNKPofficial… - AkibaGamers : A solo un giorno di ritardo rispetto quanto pianificato, #SNK ci propone il reveal trailer e le prime immagini di… - REMUICY : @vvertygo itaewon class, weightlifting fairy kim bok joo, strong woman do bong soon, love alarm (tra poco dovrebbe… - lugliettog : RT @DenjinDen: #TheKingofFightersXV è stato annunciato da @SNKPofficial ! ?????? Arriverà nel 2021? Sembra proprio di sì! -