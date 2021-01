The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda The Good Doctor con la quarta (4) stagione in prima visione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità. dove vedere la prima puntata di The Good Doctor 4 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). The Good Doctor 4 ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda Thecon la quarta (4) stagione invisione assoluta. La serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità.ladi The4 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). The4 ...

