The Good Doctor 4 | le anticipazioni sulla prossima puntata | la seconda

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di The Good Doctor 4 in onda venerdì 15 gennaio 2021 alle 21,20 su Rai 2? Le anticipazioni rivelano che per Shaun la situazione diventerà sempre più complicata. Il medico, infatti, comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea. Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto. Da un lato, infatti, ha il timore di poter mettere potenzialmente a repentaglio la salute di Lea e dall'altro, invece sente la voglia di dover stare al fianco della donna che ama in un momento delicato come questo. Dopo una intensa chiacchierata fatta con Shaun, il dottor Park aprirà gli occhi e si renderà conto che le cose con ...

