The Good Doctor 4: il dottor Murphy alle prese con l'emergenza Coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) The Good Doctor 4 Il Covid-19 arriva anche al Saint Bonaventure Hospital. Da stasera alle 21.20, con un episodio a settimana, Rai 2 trasmetterà infatti la quarta stagione di The Good Doctor, la serie ABC creata da David Shore con protagonista Freddie Higmore nei panni di Shaun Murphy, il giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Così come accaduto per altri medical drama americani, Grey's Anatomy in primis, gli effetti della pandemia condizioneranno la vita dei medici protagonisti della storia, i quali dovranno fare anche veri e propri sacrifici personali per far fronte all'emergenza. The Good Doctor 4: trama e anticipazioni La narrazione della quarta stagione ripartirà dal punto ...

