Testamento biologico, il percorso a ostacoli per l'applicazione della legge. La campagna dell'Associazione Coscioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle stazioni delle metropolitane i manifesti per spiegare il Testamento biologico. Se a tre anni dalla legge, infatti, fra i primi ostacoli che ne impediscono la piena applicazione c'è la mancanza di una campagna di informazione istituzionale, destinata a medici, operatori sanitari e a tutti i cittadini italiani sul diritto di scelta sul loro fine vita, oggi l'Associazione Luca Coscioni lancia una sua campagna, dando il via alle affissioni sulle reti di trasporto pubblico e sulle edicole di alcune delle principali città italiane. LA campagna CHE NON C'ERA – Le stazioni delle metropolitane di Milano, Roma, Torino, Napoli e Brescia ospiteranno per le prossime due settimane manifesti che informano sul diritto a scegliere sulla propria vita e sulla ...

