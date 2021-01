Testamento biologico, campagna dell'associazione Luca Coscioni in edicole e metropolitana (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennio 2021 - A più di tre anni dalla legge sul Testamento biologico , secondo l'associazione Luca Coscioni sono ancora molti gli ostacoli che ne impediscono una sua piena applicazione. ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennio 2021 - A più di tre anni dalla legge sul, secondo l'sono ancora molti gli ostacoli che ne impediscono una sua piena applicazione. ...

backinthegood : @fabriziobarca Le 'diseguaglianze' contro cui questo 'popolo' lotta di chiamano Neri Latinos Gay Lesbiche Autodeter… - arcocielo : RT @AvyCandeli: A 2 anni dalla legge sul testamento biologico, sembra che pochi italiani sappiano come fare il proprio biotestamento. Ecco… - KZeneise : RT @AvyCandeli: A 2 anni dalla legge sul testamento biologico, sembra che pochi italiani sappiano come fare il proprio biotestamento. Ecco… - AntonioDonatoPa : @Bluefidel47 @Elitostasola Ecco. Bravo. Sii coerente. Fai una specie di testamento biologico e dichiara che di qual… - EutanaSiaLegale : RT @AvyCandeli: A 2 anni dalla legge sul testamento biologico, sembra che pochi italiani sappiano come fare il proprio biotestamento. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Testamento biologico Testamento biologico, il Tribunale di Napoli ha stabilito che i Comuni non possono rifiutarlo Il Fatto Quotidiano Testamento biologico, campagna dell'associazione Luca Coscioni in edicole e metropolitana

Manifesti per sensibilizzare e informare i cittadini sul diritto di ogni individuo a decidere liberamente sul proprio fine vita ...

Su bus e edicole una campagna sul testamento biologico: “Troppi ostacoli”

A più di tre anni dalla legge sul testamento biologico, sono ancora molti gli ostacoli che ne impediscono una sua piena applicazione. Primo fra tutti, la mancanza di una campagna di informazione istit ...

Manifesti per sensibilizzare e informare i cittadini sul diritto di ogni individuo a decidere liberamente sul proprio fine vita ...A più di tre anni dalla legge sul testamento biologico, sono ancora molti gli ostacoli che ne impediscono una sua piena applicazione. Primo fra tutti, la mancanza di una campagna di informazione istit ...