Teramo-Avellino, le probabili formazioni

Avellino – L'Avellino sfida il Teramo nella prima sfida del 2021. La truppa di Piero Braglia vuole cominciare al meglio il nuovo anno cancellando le ultime prove stagionali del mese di dicembre. L'inizio del mese di gennaio ha portato i primi rinforzi alla corte del tecnico toscano. In attesa di sviluppi, soprattutto sul fronte uscite, sono arrivati Carriero e Baraye. Entrambi convocati per la gara di oggi contro la truppa di Massimo Paci. Il tecnico alla vigilia ha confermato di tornare all'antico rispolverando il 3-5-2. Braglia non potrà contare su Maniero fermo per noie muscolari. Probabilmente tornerà a disposizione per la gara contro la Cavese nel prossimo turno di campionato. L'ultimo del girone d'andata per l'Avellino. Nella lista dei convocati c'è anche Errico.

