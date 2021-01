Taiwo Awoniyi | la stella del Liverpool che gioca nell’Union Berlin

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Unionsta ancora una volta superando tutte le aspettative nella sua seconda stagione in Bundesliga, con il recente acquisto diuno dei motivi principali per cui si trova al quinto posto in classifica. Il nigeriano ha già cinque gol con il suo nuovo club e sembra diventare più potente ogni settimana. Chi è? L’Unione ha goduto di un brillante primo anno nella massima serie tedesca nel 2019/20, battendo il Borussia Dortmund nella fase iniziale e assicurandosi un comodo 11° posto. Questa stagione, però, è stata anche migliore. La squadra di Urs Fischer ha perso solo due volte prima di Natale e Max Kruse in particolare ha impressionato con sei gol e cinque assist. Un altro nuovo arrivato si è però distinto nelle ultime settimane:...