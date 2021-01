Sviluppo psicomotorio | cosa sa fare il bambino da 0 a 6 anni

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Da 0 a 3 MESI: a livello motorio deve controllare il capo, deve essere dritto, non deve ciondolare; se dopo i 3 mesi ilciondola il capo allora questo è segno che c’è già un ritardo. Il, poi, se messo a pancia sotto, deve avere la forza di sollevare il capo. A tre mesi deve portare le mani alla bocca. A livello relazionale il, a 3 mesi, deve già fissare gli oggetti e seguire i volti familiari. Anche il sorriso sociale avviene intorno ai 3 mesi. Per quanto riguarda il linguaggio a 3 mesi cominciano i primi vocalizzi e ilreagisce ai suoni. Da 4 a 5 MESI: a livello motorio ildeve sollevare e girare la testa se messo a pancia sotto e comincia a spingere con i gomiti (marcia automatica). Ilsi rotola su un ...

