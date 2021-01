Superman | Henry Cavill in trend su Twitter grazie alle richieste dei fan di un nuovo film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il nome diè diventato uno degli argomentisudopo che i fan hanno iniziato a chiedere il ritorno disul grande schermo.è ancora ufficialmente l'interprete dinell'universo cinematografico tratto dai fumetti della DC e nella giornata di ieri i fan hanno portato il suo nome a diventare uno deisualla richiesta di continuare la storia di Clark Kent sul grande schermo. L'attore ha più volte espresso il suo desiderio di tornare a indossare l'iconico costume per proseguire il racconto del supereroe, tuttavia attualmente non sembra esserci alcun progetto concreto in fase di sviluppo da parte della Warner. Nel 2013 l'attore ...