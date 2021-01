Supercoppa Italia femminile: Roma eliminata, ma quanta rabbia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Supercoppa Italia femminile: la Juventus vola in finale, battendo la Roma 2-1. La squadra giallorossa, però, ha molto da recriminare, il motivo La Juventus di Rita Guarino batte 2-1 la Roma, grazie ad un gol di Girelli ai tempi supplementari, qualificandosi così alla finale di Supercoppa Italia femminile. Per il team di Betty Bavagnoli, però, resta l’amaro in bocca per diversi motivi. Il team giallorosso sullo 0-0 si divora il vantaggio con Andressa: la brasiliana calcia alto un penalty. Gol sbagliato e gol subito, la legge del calcio non tradisce e infatti Bonansea, dopo un velocissimo contropiede porta sull’1-0 le bianconere. La Lupa pareggia con Lazaro, ma il direttore di gara annulla per un inesistente fuorigioco: imbufalita la panchina ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021): la Juventus vola in finale, battendo la2-1. La squadra giallorossa, però, ha molto da recriminare, il motivo La Juventus di Rita Guarino batte 2-1 la, grazie ad un gol di Girelli ai tempi supplementari, qualificandosi così alla finale di. Per il team di Betty Bavagnoli, però, resta l’amaro in bocca per diversi motivi. Il team giallorosso sullo 0-0 si divora il vantaggio con Andressa: la brasiliana calcia alto un penalty. Gol sbagliato e gol subito, la legge del calcio non tradisce e infatti Bonansea, dopo un velocissimo contropiede porta sull’1-0 le bianconere. La Lupa pareggia con Lazaro, ma il direttore di gara annulla per un inesistente fuorigioco: imbufalita la panchina ...

CINCOTTA, Vogliamo portare a Firenze la Supercoppa

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta nonostante la positività al Covid-19 che lo tiene lontano dalle sue ragazze ha voluto caricare la squadra in vista della ...

