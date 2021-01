Superbike | Oli Bayliss | nel 2021 il figlio di Troy correrà l' Asbk con Ducati

fax222 : RT @gponedotcom: Oli Bayliss al via dell’Australian Superbike sulle orme di Troy con Ducati: Il figlio della leggenda prenderà parte a tutt… - gponedotcom : Oli Bayliss al via dell’Australian Superbike sulle orme di Troy con Ducati: Il figlio della leggenda prenderà parte… - gp_undar : RT @corsedimoto: #ASBK Oli Bayliss, figlio del tre volte Campione del Mondo @TroyBaylisstic, correrà nell'Australian Superbike con la Panig… - corsedimoto : #ASBK Oli Bayliss, figlio del tre volte Campione del Mondo @TroyBaylisstic, correrà nell'Australian Superbike con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Oli

La Gazzetta dello Sport

“Ha corso per due anni con la 600 e ha imparato molto. Dopo alcune belle giornate in sella alla Panigale V4 R lo scorso anno, ha dimostrato di saper gestire la moto”, annuncia il padre Troy Bayliss, c ...Lo annuncia infatti attraverso i suoi canali social il team Desmosport Ducati, squadra di proprietà di Troy Bayliss e dell'ex pilota australiano Ben Henry, che schiereranno il diciassettenne in sella ...