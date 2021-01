Sul più bello, dall’8 gennaio su Prime Video. Trama e trailer del film italiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sul più bello, su Prime Video arriva dall’8 gennaio il film italiano tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero Dopo una breve parentesi nelle sale cinematografiche, Sul più bello sbarca dall’8 gennaio su Amazon Prime Video, per la categoria Amazon Exclusive. Tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, la pellicola in sole cinque settimane di programmazione al cinema ha incassato 327.744 euro, entrando direttamente in prima posizione nel box office. Diretto da da Alice Filippi, nel cast troviamo, tra gli altri, l’esordiente Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero e il cantante Alfa, il quale ha curato anche la colonna sonora della pellicola. Di seguito il ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sul più, suarrivailtratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero Dopo una breve parentesi nelle sale cinematografiche, Sul piùsbarcasu Amazon, per la categoria Amazon Exclusive. Tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, la pellicola in sole cinque settimane di programmazione al cinema ha incassato 327.744 euro, entrando direttamente in prima posizione nel box office. Diretto da da Alice Filippi, nel cast troviamo, tra gli altri, l’esordiente Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero e il cantante Alfa, il quale ha curato anche la colonna sonora della pellicola. Di seguito il ...

