Strage Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. Nuovo processo per Elia e Moretti (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Una sentenza accolta con amarezza dai familiari delle vittime e con soddisfazione dai difensori dei principali imputati, l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi: la Cassazione ha dichiarato prescritti i reati di omicidio colposo e disposto un appello-bis sul disastro ferroviario. Se per Elia (condannato in appello a 6 anni) e Moretti (per cui i giudici di secondo grado avevano confermato la condanna a 7 anni) la Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, dovrà tornare a valutare nel merito profili di colpa, per altre posizioni - tra cui quella dell'ex ad di Trenitalia Vincenzo Soprano (condannato in appello a 6 anni) e di alcuni imputati stranieri - il Nuovo processo riguarderà soltanto la rideterminazione della ...

