**Strage Viareggio: Giani, 'Totalmente amareggiato dalla sentenza'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "Sono Totalmente amareggiato per il verdetto sulla strage di Viareggio. Ferisce profondamente il fatto che la prescrizione impedisca di rendere giustizia alle famiglie delle 32 vittime e all'intero territorio viareggino, alla lucchesia, alla Toscana tutta, che quella notte fu squarciata dall'esplosione". Lo dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo aver appreso il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla vicenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "Sonoper il verdetto sulla strage di. Ferisce profondamente il fatto che la prescrizione impedisca di rendere giustizia alle famiglie delle 32 vittime e all'intero territorio viareggino, alla lucchesia, alla Toscana tutta, che quella notte fu squarciata dall'esplosione". Lo dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio, dopo aver appreso il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla vicenda.

