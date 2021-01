Strage di Viareggio: prescritti gli omicidi colposi, nuovo processo per disastro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi 8 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi per la Strage di Viareggio. L’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, secondo la Cassazione, è esclusa. Per Mauro Moretti, ex ad d Fs e Rfi, condannato in appello a 7 anni, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Suprema Corte ha disposto un nuovo processo nel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa. >> Salvini a Palermo, con la mascherina che ritrae Borsellino indigna, M5s: «Offende il simbolo dell’antimafia» La sentenza della Cassazione La Corte di Cassazione ha dichiarato prescritti i capi d’accusa per omicidio colposo. Da rivalutare la responsabilità per il solo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi 8 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha dichiaratogliper ladi. L’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, secondo la Cassazione, è esclusa. Per Mauro Moretti, ex ad d Fs e Rfi, condannato in appello a 7 anni, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Suprema Corte ha disposto unnel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa. >> Salvini a Palermo, con la mascherina che ritrae Borsellino indigna, M5s: «Offende il simbolo dell’antimafia» La sentenza della Cassazione La Corte di Cassazione ha dichiaratoi capi d’accusa pero colposo. Da rivalutare la responsabilità per il solo ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: Strage di Viareggio, Cassazione: prescritti gli omicidi colposi (il capo del CSM è sempre Mattarella) - FELDart : RT @RepubblicaTv: Strage Viareggio, i legali delle famiglie delle vittime: 'Sentenza inspiegabile ma non finisce qui': 'Sentire leggere que… -