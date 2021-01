Strage di Viareggio, Cassazione: appello bis per tutti gli imputati. Cade l’aggravante di incidente sul lavoro: prescritti gli omicidi colposi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi per la Strage di Viareggio a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro: lo ha deciso la Corte di Cassazione rinviando alla corte d’appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Scene di disperazione fra i parenti delle 32 vittime, davanti al palazzo dalla Corte. Molti di loro sono scoppiati in lacrime. “E’ stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d’appello di Firenze – commenta l’avvocato Franco Coppi, difensore di Moretti – La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati dichiaratigliper ladia seguito dell’esclusione deldella violazione delle norme sulla sicurezza nel: lo ha deciso la Corte dirinviando alla corte d’di Firenze la riapertura dell’bis, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Scene di disperazione fra i parenti delle 32 vittime, davanti al palazzo dalla Corte. Molti di loro sono scoppiati in lacrime. “E’ stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d’di Firenze – commenta l’avvocato Franco Coppi, difensore di Moretti – La ...

TgrRaiToscana : Fuori dalla cassazione a Roma sit in dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio in attesa de… - Patty66509580 : Strage di Viareggio, la Cassazione: appello bis per tutti gli imputati. Cade l’aggravante di incidente sul lavoro:… - HuffPostItalia : Strage di Viareggio, tutto da rifare - Vecchia_Dentro_ : RT @Occhid1Cane: Annullata la condanna in cassazione a Moretti per la strage di Viareggio. Il processo è da rifare. Storie d’Italia - solounataty : RT @Occhid1Cane: Annullata la condanna in cassazione a Moretti per la strage di Viareggio. Il processo è da rifare. Storie d’Italia -