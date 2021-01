Stefano De Martino | il rapporto con Amadeus | come stanno le cose?

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Deha deciso di confessarsi e raccontare anche quali sono i suoi rapporti con il famoso ed amatissimo: eccoleS. Deed, Fonte foto: Instagram (@ giovanna e; @de)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed anche in televisione soprattutto per le sue diverse trasmissioni,Deha deciso di rivelarsi e raccontare quali sono i rapporti con: eccolein tantissimi sicuramente già sapranno, il famoso ex concorrente di ‘Amici di Maria De ...