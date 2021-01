Stati Uniti | il videomessaggio di Trump in cui riconosce la sconfitta | “Garantire transizione di potere ordinata ed equilibrata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Vorrei iniziare affrontando l’attacco atroce al Campidoglio degli. Come tutti gli americani, sono indignato dalla violenza, dall’illegalità e dal caos. Ho immediatamente schierato la guardia nazionale e le forze dell’ordine federali per mettere in sicurezza l’edificio ed espellere gli intrusi. l’America è e deve essere sempre una nazione di legge e ordine”. Inizia così il discorso di Donaldalla Nazione, in un video registrato e caricato sul suo profilo Twitter. Per la prima volta il presidente ha riconosciuto laelettorale e condannato le violenze scoppiate dopo che una folla di sostenitori, da lui stesso arringata e istigata, ha fatto irruzione al Congresso. “Per i cittadini del nostro Paese, servire come vostro presidente è stato l’onore della mia vita. e per tutti i miei meravigliosi ...