Stasera Benfica-CD Tondela | formazioni | quote | pronostici Solo un risultato per le Aquile

Leggi su infobetting

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La Primeira Liga non si ferma e in attesa di vedere cosa faràla capolista Sporting, ildomani dovrà farsi trovare pronto e non sbagliare assolutamente la gara col, compagine distante 16 punti dallee onestamente alla portata di una squadra così forte. Gli Encarnados però non sono sereni, le enormi InfoBetting: Scommesse Sportive e