Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi dell'8 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) La stagione degli Sport Invernali entra nel vivo ed oggi, venerdì 8 gennaio, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ad Adelboden e St. Anton, mentre lo sci di fondo vede disputarsi in Val di Fiemme la sesta competizione del Tour de Ski, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni a Titisee-Neustadt. Partono gli Europei Open di skeleton a Winterberg con singolo maschile e singolo femminile, mentre il biathlon prevede le sprint della Coppa del Mondo ad Oberhof, infine lo sci freestyle ha in programma il freeski big air della Coppa del Mondo a Kreischberg. Sport Invernali IN TV MARTEDI' 5 gennaio: IL PROGRAMMA COMPLETO 10.00 Skeleton, Coppa del Mondo-Europei Open Winterberg: gara maschile –

