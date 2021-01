Spezia | Saponara | “Qui per giocare | divertirmi | lavorare e imparare cose nuove”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Appena approdato in maglia bianca, il neo-acquisto aquilotto, Riccardo, ha saputo dare fin da subito il suo contributo alla causa aquilotta nella fondamentale vittoria di Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi, il fantasista classe 1991, è stato presentato ufficialmente presso la sala stampa dell'Intels Training Center 'Bruno Ferdeghini': "Ho avuto un impatto positivo, la squadra è giovane, tanti ragazzi li conoscevo e questo mi ha aiutato ad inserirmi nello spogliatoio. La vittoria di Napoli mi ha fatto calare con facilità nel contesto, perchè ha portato tanto entusiasmo nel gruppo. La squadra ha dimostrato coraggio, perché nonostante lo svantaggio ha saputo rialzare la testa. Una delle armi migliori di questo gruppo credo sia il provare ad attaccare sempre alti, senza timore di lasciare campo alle spalle, caratteristica che sicuramente proviene dalla ...

