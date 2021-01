Speranza firma la nuova ordinanza: 5 Regioni sono in zona arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 10 gennaio in base alla quale le ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il Ministro della Salute Robertofirmerà unche entrerà in vigore da domenica 10 gennaio in base alla quale le ...

RaffaeleFreda : RT @corriereveneto: +++Veneto in zona arancione, il ministro Speranza firma l'ordinanza+++ - SoniaLaVera : Chiusure Covid, ecco le 5 regioni in zona arancione - an12frnc : RT @paolopoggio: +++ Speranza firma nuova ordinanza: da domenica 10 gennaio passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna,… - HTO_tv : Ministero della Salute – Speranza firma nuova ordinanza: in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sic… - i_pez_vr : RT @corriereveneto: +++Veneto in zona arancione, il ministro Speranza firma l'ordinanza+++ -