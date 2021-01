Spazi ex Tribunale: Piero De Luca (Pd): “Teniamo alta l’attenzione sul tema” (Di venerdì 8 gennaio 2021) nella sede della Provincia di Salerno, si è svolto un nuovo tavolo istituzionale di confronto, promosso dall’On. Piero De Luca e già avviato nei mesi scorsi, per definire l’utilizzo degli Spazi dell’ormai ex Tribunale di Salerno. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello ed in remoto, il Direttore nazionale dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini. “E’stato un proficuo momento di confronto – ha spiegato Piero De Luca – che fa seguito agli incontri dei mesi scorsi. Stiamo cercando di individuare la soluzione più adatta per la valorizzazione degli Spazi di un immobile di notevole rilevanza storica, artistica e culturale per la città di Salerno. Il direttore nazionale dell’Agenzia del ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 gennaio 2021) nella sede della Provincia di Salerno, si è svolto un nuovo tavolo istituzionale di confronto, promosso dall’On.Dee già avviato nei mesi scorsi, per definire l’utilizzo deglidell’ormai exdi Salerno. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello ed in remoto, il Direttore nazionale dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini. “E’stato un proficuo momento di confronto – ha spiegatoDe– che fa seguito agli incontri dei mesi scorsi. Stiamo cercando di individuare la soluzione più adatta per la valorizzazione deglidi un immobile di notevole rilevanza storica, artistica e culturale per la città di Salerno. Il direttore nazionale dell’Agenzia del ...

salernonotizie : Spazi ex Tribunale: Piero De Luca (Pd): “Teniamo alta l’attenzione sul tema” - ottopagine : Spazi ex tribunale di Salerno:tavolo di confronto in provincia #Salerno - cilentonotizie : Spazi ex Tribunale: Piero De Luca(Pd): “Proficuo ulteriore incontro istituzionale, teniamo alta l’attenzione sul te… -