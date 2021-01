Spagna, la tempesta del secolo è iniziata. Madrid sotto la neve Seguirà forte gelo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Allerta meteo sino a rossa in Spagna, emesso da aemet.es (servizio meteo nazionale).Inizia la formidabile bufera di neve, pioggia, vento, mare agitato e basse temperature in Spagna, derivante dall’interazione della massa d’aria temperata e umida della tempesta Filomena con la massa d’aria fredda presente nella Penisola. È allerta meteo rossa a Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo e Valencia. Il livello massimo di una scala di tre, per la previsione di neve per 20 centimetri in 24 ore, a cui Seguirà altra neve nella prima parte di domenica. Si stima una nevicata sino a 30 centimetri nella capitale spagnola. Valore ragguardevole. Nel frattempo, sono iniziate le tormente di neve. In più punti della valle dell’Ebro potrebbe ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Allerta meteo sino a rossa in, emesso da aemet.es (servizio meteo nazionale).Inizia la formidabile bufera di, pioggia, vento, mare agitato e basse temperature in, derivante dall’interazione della massa d’aria temperata e umida dellaFilomena con la massa d’aria fredda presente nella Penisola. È allerta meteo rossa a, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo e Valencia. Il livello massimo di una scala di tre, per la previsione diper 20 centimetri in 24 ore, a cuialtranella prima parte di domenica. Si stima una nevicata sino a 30 centimetri nella capitale spagnola. Valore ragguardevole. Nel frattempo, sono iniziate le tormente di. In più punti della valle dell’Ebro potrebbe ...

Madrid ancora imbiancata dalla neve, per il secondo giorno consecutivo, nei giorni in cui tutta la Spagna è in allerta a causa di un'ondata di freddo che ha interrotto il traffico stradale, marittimo ...

Generale inverno mette in ginocchio la Spagna e l’Italia

La Spagna si è svegliata giovedì con temperature insolitamente basse e con la più grande nevicata degli ultimi anni, per la gioia dei bambini al Parco del Retiro. Peccato, però, per gli sciatori: un i ...

Madrid ancora imbiancata dalla neve, per il secondo giorno consecutivo, nei giorni in cui tutta la Spagna è in allerta a causa di un'ondata di freddo che ha interrotto il traffico stradale, marittimo ...