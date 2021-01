Sovranisti in fuga da Trump Prima le lodi sperticate e ora la corsa a scaricarlo Salvini e Meloni in forte imbarazzo Hanno sbagliato | ma non lo ammettono

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Preparati i popcorn? Uno, due, tre e via! IUsa di Donaldassaltano Capitol Hill con quattro vittime e scrivono la pagina di storia più nera dai tempi della guerra di Secessione americana. Mentre iitaliani si danno prontamente allaconigliesca cercando di uscirne alla meno peggio. Partiamo da Giorgia, la più focosa del duo dei “sovrano’s”. Appena la Giorgia si è accorta ieri in piena Befana dal suo quartier generale di Mostacciano-Eur in Roma che le cose si mettevano male negli Usa per l’amichettoha cercato di mettere una toppa a quattro anni dial presidente americano scrivendo ratta su Facebook: “Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro ...

ConteFava70 : @MeNeFrego___ Il Duce era tutt'altro che grande... piccolo uomo in fuga quando ha visto le brutte. Forte coi deboli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sovranisti fuga

LA NOTIZIA

"Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è... "Torna alla ribalta la vicenda dell’Abbazia ...Non esiste (ancora) un vaccino per uccidere il virus sovranista che si è impossessato di mezza Europa, ma qualcosa devono pur inventarsi per impedire che le destre comandino ...