Sosteniamo il governo con massima lealtà

(Pubblichiamo la relazione in direzione del segretario del Pd) Anche se siamo nel pieno di una vicenda politica in continua evoluzione ho ritenuto utile e opportuno convocare questa riunione della Direzione per informare il gruppo dirigente sulla situazione a oggi. Sapendo che entriamo in una fase nella quale dovremo convocarci a seguito degli sviluppi che si determineranno Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra noi la scelta in un passaggio fondamentale per il futuro non solo del governo che Sosteniamo con la massima lealtà, ma del paese alle prese con un'emergenza sanitaria, economica e sociale che non tollera rinvii.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Si può raggiungere l’obiettivo. Se prevale un vero dialogo. Una predisposizione di tutti all’ascolto, e il rispetto di ognuno rispetto agli altri componenti della maggioran ...

"Ora bisogna procedere. Il Recovery vada subito in Cdm". Parla Zingaretti

"Basta con la pigrizia di governo e basta anche con l'avventurismo distruttivo". "Le elezioni anticipate sarebbero un errore imperdonabile, ma possono capitare". "No a esecutivi tecnici o trasversali.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Si può raggiungere l’obiettivo. Se prevale un vero dialogo. Una predisposizione di tutti all’ascolto, e il rispetto di ognuno rispetto agli altri componenti della maggioran ..."Basta con la pigrizia di governo e basta anche con l'avventurismo distruttivo". "Le elezioni anticipate sarebbero un errore imperdonabile, ma possono capitare". "No a esecutivi tecnici o trasversali.