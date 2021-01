Sondaggi politici elettorali oggi 8 gennaio: centrodestra guadagna terreno. I partiti al governo perdono punti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 8 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – I Sondaggi politici di Lab2101 fotografano una situazione in cui il centrodestra guadagna in maniera importante rispetto ai partiti di governo. A suonare la carica è la Lega, data al 25,5 per cento, con un vantaggio di quasi cinque punti percentuali rispetto al Partito democratico. Secondo Lab2101, rispetto all’ultimo Sondaggio la forbice di svantaggio tra Lega e Pd è cresciuta dello 0,4 per cento, con una flessione dello 0,2 da parte dei dem. Sale anche Fratelli d’Italia, ora al 16,3 per cento, e sempre più terza forza politica del ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021): ultimissimi– Idi Lab2101 fotografano una situazione in cui ilin maniera importante rispetto aidi. A suonare la carica è la Lega, data al 25,5 per cento, con un vantaggio di quasi cinquepercentuali rispetto al Partito democratico. Secondo Lab2101, rispetto all’ultimoo la forbice di svantaggio tra Lega e Pd è cresciuta dello 0,4 per cento, con una flessione dello 0,2 da parte dei dem. Sale anche Fratelli d’Italia, ora al 16,3 per cento, e sempre più terza forza politica del ...

Frakurama : RT @GiovanniPaglia: Secondo diversi sondaggi due inglesi su tre sarebbero favorevoli alla patrimoniale, e io scommetto che in Italia sia ug… - giovcusumano : RT @GiovanniPaglia: Secondo diversi sondaggi due inglesi su tre sarebbero favorevoli alla patrimoniale, e io scommetto che in Italia sia ug… - teresafim : RT @GiovanniPaglia: Secondo diversi sondaggi due inglesi su tre sarebbero favorevoli alla patrimoniale, e io scommetto che in Italia sia ug… - Teresa02247224 : RT @GiovanniPaglia: Secondo diversi sondaggi due inglesi su tre sarebbero favorevoli alla patrimoniale, e io scommetto che in Italia sia ug… - Franco32656300 : RT @GiovanniPaglia: Secondo diversi sondaggi due inglesi su tre sarebbero favorevoli alla patrimoniale, e io scommetto che in Italia sia ug… -