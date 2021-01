Sondaggi Politici elettorali 2021: ultimi dati oggi 8 gennaio, Lega giù sale FDI (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli ultimi Sondaggi Politici elettorali eseguiti dall’agenzia TECNE’ per rti evidenziano come siano cambiate le intenzioni di voto degli italiani nell’arco dell’anno appena passato. Nel 2020 infatti la Lega ha perso moltissimi consensi a favore di Fratelli d’Italia che invece è il partito con il maggior exploit dell’anno. Si salva il PD, cala invece il Movimento 5 stelle anche se è riuscito a contenere le perdite. Vediamo allora tutti i dati in questo riassunto di Tecnè sul 2020 e le ultime rilevazioni effettuate invece da IPSOS per avere un quadro di cosa succederebbe se si andasse oggi stesso al voto. ultimi Sondaggi Politici elettorali: un anno nero per la Lega, guadagna ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Glieseguiti dall’agenzia TECNE’ per rti evidenziano come siano cambiate le intenzioni di voto degli italiani nell’arco dell’anno appena passato. Nel 2020 infatti laha perso moltissimi consensi a favore di Fratelli d’Italia che invece è il partito con il maggior exploit dell’anno. Si salva il PD, cala invece il Movimento 5 stelle anche se è riuscito a contenere le perdite. Vediamo allora tutti iin questo riassunto di Tecnè sul 2020 e le ultime rilevazioni effettuate invece da IPSOS per avere un quadro di cosa succederebbe se si andassestesso al voto.: un anno nero per la, guadagna ...

MarceVann : Sondaggi elettorali Tecnè: orientamento di voto al giorno 11 gennaio 2021. Lega 23.2%, Partito Democratico 20.1%, M… - doctorgis84 : RT @Bufalenet: Non mancano certo le indicazioni interessanti in questo scorcio iniziale di 2021, per quanto riguarda la questione dei sonda… - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Sondaggi politici di oggi 11 gennaio 2021: vediamo… - Bufalenet : Non mancano certo le indicazioni interessanti in questo scorcio iniziale di 2021, per quanto riguarda la questione… - JimLovesLemons : @davcarretta @CostHermanin @BeatriceCovassi La Scozia non ha votato per la Brexit. La Spagna ha già detto che non r… -