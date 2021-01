Sondaggi politici Analisi Politica: Conte, la fiducia degli italiani non c’è più (Di venerdì 8 gennaio 2021) La crisi di governo agita le forze di maggioranza e i sonni del premier Conte. Che si interroga sul suo futuro. Renzi non si acContenta nè del Recovery Plan rivisto e corretto secondo le richieste di Italia Viva nè di un mini rimpasto. Vuole le dimissioni del presidente del Consiglio e un nuovo governo, magari con Conte ancora in carica ma depotenziato. Il premier però non si fida dell’offerta renziana. Teme uno sgambetto nel momento delle consultazioni quirinalizie. E così lo stallo permane in attesa della mossa finale del capo di Italia Viva. Ma se alla fine la crisi dovesse aprirsi, quale sarebbe lo sbocco migliore per l’Italia? A porre la domanda è stata Analisi Politica in un Sondaggio per Libero Quotidiano realizzato a fine dicembre. Dalle risposte emerge come l’avvocato ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) La crisi di governo agita le forze di maggioranza e i sonni del premier. Che si interroga sul suo futuro. Renzi non si acnta nè del Recovery Plan rivisto e corretto secondo le richieste di Italia Viva nè di un mini rimpasto. Vuole le dimissioni del presidente del Consiglio e un nuovo governo, magari conancora in carica ma depotenziato. Il premier però non si fida dell’offerta renziana. Teme uno sgambetto nel momento delle consultazioni quirinalizie. E così lo stallo permane in attesa della mossa finale del capo di Italia Viva. Ma se alla fine la crisi dovesse aprirsi, quale sarebbe lo sbocco migliore per l’Italia? A porre la domanda è statain uno per Libero Quotidiano realizzato a fine dicembre. Dalle risposte emerge come l’avvocato ...

