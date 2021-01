Solange trovato morto sul divano di casa, parla Dario Ballantini: “Due giorni fa era stato in ospedale per uno svenimento” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ci avevo parlato due giorni fa, era stato in ospedale per uno svenimento“. A dirlo è Dario Balantini, artista e imitatore, che al Corriere della Sera ha parlato della scomparsa di Solange, il celebre sensitivo trovato morto sul divano della sua casa in provincia di Livorno. I due erano molto amici, oltre che compaesani, e Ballantini ha raccontato dell’ultima telefonata fatta insieme: “Mi aveva detto che lo avevano invitato a Uno Mattina, la trasmissione della Rai, e mi chiedeva se gli ero piaciuto. Era una persona buona, di rara intelligenza, Paolo, e aveva una sensibilità assoluta, che gli consentiva di guardare nell’animo della gente – ha ricordato -. Ci scherzava. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ci avevoto duefa, erainper uno“. A dirlo èBalantini, artista e imitatore, che al Corriere della Sera hato della scomparsa di, il celebre sensitivosuldella suain provincia di Livorno. I due erano molto amici, oltre che compaesani, eha raccontato dell’ultima telefonata fatta insieme: “Mi aveva detto che lo avevano invitato a Uno Mattina, la trasmissione della Rai, e mi chiedeva se gli ero piaciuto. Era una persona buona, di rara intelligenza, Paolo, e aveva una sensibilità assoluta, che gli consentiva di guardare nell’animo della gente – ha ricordato -. Ci scherzava. ...

