Solange morto completamente in solitudine | l’amica del cuore ha fatto sfondare la porta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ieri la notizia della morte diha colpito tutti soprattutto perché il noto sensitivo èsolo. Ed èdelFrancesca Baldini a raccontare a Storie Italiane la persona speciale che erama anche quanto sia stato triste scoprire che erasenza nessuno accanto. Sono stati Francesca e un altro amico dia dare l’allarme e a dare il permesso perladi casa. “Non riuscivo a contattarlo e ho dato l’allarme, abbiamola”. Per lei il timore che fosse accaduto qualcosa di grave è arrivato subito perché sentiva di continuo Paolo Bucinelli, a qualunque ora, non c’erano giorno in cui non aveva sue notizie o non si ...