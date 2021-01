Solange | il sensitivo della tv italiana si è spento a 69 anni | ipotesi cause naturali

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ morto ieri, il notoe opinionistatv: da giorni non rispondeva al telefono Ieri 7 gennaio, Paolo Bucinelli, in artesi èall’età di 69nella sua abitazione a Collesalvetti a Livorno. A ritrovare il suo corpo senza vita, sono stati i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amicistar tv, che erano in apprensione perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta giunti all’abitazione gli amici aveva provato a contattarlo e hanno sentito squillare il telefono alla porta. Dopodiché, hanno chiamato i vigili del fuoco, che una volta entrati in casa hanno trovato il corpo che giaceva sul divano. Il medico del Pronto Soccorso è intervenuto sul posto con i carabinieri e ha accertato che la ...

MediasetTgcom24 : Addio a Solange, sensitivo che si fece amare dal pubblico televisivo #solange - caterinabalivo : Quanto ci divertimmo quel pomeriggio di 8 anni fa in tv... caro #Solange eri sicuramente un sensitivo fuori dagli s… - Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - katiadiluna16 : Addio #Solange grande icona della TV anni '80 e '90. Ti voglio ricordare così #canale5 #reality #8gennaio… - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Quanto ci divertimmo quel pomeriggio di 8 anni fa in tv... caro #Solange eri sicuramente un sensitivo fuori dagli schem… -

