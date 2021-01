Solange | il sensitivo della tv italiana si è spento a 68 anni | ipotesi cause naturali

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ morto ieri, il notoe opinionistatv: da giorni non rispondeva al telefono Ieri 7 gennaio, Paolo Bucinelli, in artesi èall’età di 68nella sua abitazione a Collesalvetti, in provincia di Livorno. A ritrovare il suo corpo senza vita, sono stati i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amicistar tv, che erano in apprensione perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta giunti all’abitazione, gli amici avevano provato a contattarlo e hanno sentito squillare il telefono alla porta. Dopodiché, hanno chiamato i vigili del fuoco, che una volta entrati in casa hanno trovato il corpo che giaceva sul divano. Il medico del Pronto Soccorso è intervenuto sul posto con i carabinieri e ...