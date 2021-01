Solange è morto, il sensitivo trovato senza vita in casa: il post apparso su Instagram dopo la sua morte (Di venerdì 8 gennaio 2021) morto Solange. Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d’arte Solange, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 gennaio 2021). Ile noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d’arte, è statonel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati agli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hannoil cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sulo con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. ...

