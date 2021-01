Skeleton femminile | Coppa del Mondo Winterberg 2021 | Elena Nikitina vince e agguanta l’oro europeo 11ma Margaglio

(Di venerdì 8 gennaio 2021) È doppietta russa per lonella tappa dideldiche assegnava anche le medaglie per gli Europei. Dopo il trionfo al maschile di Alexander Tretiakov, tra le donne spazio ache riesce a trionfare in rimonta,ndo il successo numero 11 della carriera, il quarto a livello continentale (era detentrice del titolo). Eccezionale la seconda run della russa che ha timbrato il miglior parziale, chiudendo con il tempo di 1’55”10. Si è dovuta arrendere, con la beffa finale, di soli sei centesimi la teutonica Tina Hermann. Terza posizione per la leader diJanine Flock, bronzo a 19 centesimi dalla vetta. Nella top-5 altre due tedesche: Jacqueline Loelling e Hannah Neise. Discreta performance di Valentina ...

