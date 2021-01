Sindaco Londra | “Un cittadino su 30 ha il Covid | raggiunta la soglia critica”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ho dichiarato l’emergenza aperché la minaccia che questo virus rappresenta per la nostra città ha raggiunto un livello critico. Un londinese su 30 ha ora il-19. Se non agiamo immediatamente, il nostro Nhs potrebbe essere sopraffatto e più persone moriranno”. È quanto ha scritto ildiSadiq Khan sui suoi profili social dopo aver dichiarato che la capitale britannica si trova in uno stato di emergenza tale da aver raggiunto una. Il primolondinese ha invitato la propria popolazione a rispettare il lockdown e a non incontrarsi nel fine settimana. SportFace.